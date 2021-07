Facebook, Twitter y Google amenazan con salir de Hong Kong

NUEVA YORK, Nueva York.- Según un informe de The Wall Street Journal, las compañías de tecnología Facebook, Twitter y Alphabet, matriz de Google, podrían salir de Hong Kong si se aprueban las nuevas normas sobre protección de datos que las autoridades están considerando.

A través de un documento por escrito, un grupo del sector que incluye a estas tres empresas expresó su preocupación por el hecho de que la nueva ley pueda exponer a sus empleados a investigaciones penales relacionadas con los mensajes publicados por los usuarios.

