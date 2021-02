TRÍPOLI, Libia.- La Organización Internacional de las Migraciones (IOM) informó este domingo que un bote neumático, que había salido de las playas de Libia con rumbo a Europa, naufragó a unos ocho kilómetros de la costa norteafricana, y al menos, 15 de sus ocupantes perdieron la vida ahogados.

Según la IOM, que vigilan el tránsito migratorio en la ruta del Mediterráneo Central, la barca había lanzado una alerta la madrugada de este día, a la que seis horas después no había respondido la Guardia Costera libia.

Varias ONGs confirmaron que el bote, en el que viajaban al menos 125 personas, había enviado una alerta de socorro desde un punto próximo a las costas de Libia.

Las ONG Mediterranea Saving Humans y Alarm Phone señalaron que la embarcación lanzó una llamada de auxilio poco después del amanecer en la que aseguraba que el bote se había desinflado y varios de los migrantes habían caído al agua en la que luchaban por sobrevivir.

“Al parecer están a escasos 8 kilómetros de la costa de Libia pero la llamada Guardia Costera Libia se niega a intervenir“, denunciaron.

🔴ONGOING SHIPWRECK OFF #LIBYA!

Tonight we were called by 125 people on a rubber boat. They said the boat was deflating, that people were in the water & they urgently needed rescue. They seem to be just 8km from the coast but the so-called Libyan coastguard refuses to intervene!