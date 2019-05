Fin de una era en Japón: el emperador Akihito anuncia su abdicación

TOKIO, Japón. (AP) — El emperador Akihito anunció su abdicación el martes en una ceremonia en palacio en su última declaración pública, mientras el país recibía el final de su mandato reunido con nostalgia y esperanza hacia la nueva era.

El emperador Akihito (izq) de Japón, acompañado por la emperatriz Michiko (2-izq), participa en la ceremonia "Taiirei-Seiden-no-gi" de abdicación en el Seiden (Salón de Estado), en Tokio, Japón, este martes.- (EFE/ Asahi Shimbun Pool Via Jiji) El emperador Akihito (izq) de Japón, acompañado por la emperatriz Michiko (2-izq), participa en la ceremonia "Taiirei-Seiden-no-gi" de abdicación en el Seiden (Salón de Estado), en Tokio, Japón, este martes.- (EFE/ Asahi Shimbun Pool Via Jiji) El emperador Akihito (izq) de Japón, acompañado por la emperatriz Michiko, participa en la ceremonia "Taiirei-Seiden-no-gi" de abdicación en el Seiden (Salón de Estado), en Tokio, Japón, este martes.- (Japan Pool via AP) El emperador Akihito durante su discurso de abdicación, hoy, martes 30 de abril de 2019, en el Palacio Real, en Tokio, Japón.- (Japan Pool via AP) El heredero al trono japonés Naruhito (dcha) y su esposa, la princesa Masako, asisten a la ceremonia en la que el emperador Akihito de Japón (no aparece), hizo su última declaración pública antes de su abdicación en el Seide (Salón de Estado) del Palacio Imperial, en Tokio, Japón, este martes.- (EFE/ Jiji Press) El heredero al trono japonés Naruhito (izq) y su esposa, la princesa Masako, sonríen a su llegada al Palacio Imperial, en Tokio, Japón, este martes.- (EFE/ Jiji Press) Una pantalla gigante retransmite noticias sobre la abdicación del emperador de Japón Akihito, este martes, en el barrio de Shibuya, en Tokio, Japón.- (EFE/Franck Robichon) Una multitud se congrega en los alrededores del Palacio Imperial en la jornada de celebración de la abdicación del emperador de Japón Akihito, este martes, en Tokio, Japón.- (EFE/ Jiji Press) El emperador Akihito de Japón participa en la ceremonia en la que hizo su última declaración pública antes de su abdicación en el Seide (Salón de Estado) del Palacio Imperial, en Tokio, Japón, este martes.- (EFE/ Jiji Press) El emperador Akihito (C) de Japón, tras la ceremonia en la que hizo su última declaración pública antes de su abdicación en el Seide (Salón de Estado) del Palacio Imperial, en Tokio, Japón, este martes.- (EFE/ Jiji Press) Una pantalla gigante emite la ceremonia en el que el emperador Akihito (c) de Japón, hizo su última declaración pública antes de su abdicación en el Seide (Salón de Estado) del Palacio Imperial, en Tokio, Japón, este martes.- (EFE/ Jiji Press) El emperador Akihito (2-dcha) de Japón, acompañado de la emperatriz Michico (dcha), participa en la ceremonia en la que hizo su última declaración pública antes de su abdicación en el Seide (Salón de Estado) del Palacio Imperial, en Tokio, Japón, este martes.- (EFE/ Jiji Press) Una multitud se congrega en la plaza de Palacio, en la jornada de celebración de la abdicación del emperador de Japón Akihito, este martes, en Tokio, Japón.- (EFE/Kimimasa Mayama) El emperador Akihito (izq) de Japón, acompañado por la emperatriz Michiko (2-izq), da un discurso durante la ceremonia "Taiirei-Seiden-no-gi" de abdicación en el Seiden (Salón de Estado), en Tokio, Japón, este martes.- (EFE/ Asahi Shimbun Pool Via Jiji Press) ❮ ❯

“Hoy concluyo mis deberes como emperador”, dijo Akihito, de pie ante el trono, ante la mirada de otros miembros de la familia real y del gobierno.



“Desde que ascendí al trono hace 30 años, he realizado mis deberes como emperador con un profundo sentimiento de confianza y respeto por el pueblo, y me considero muy afortunado por haber podido hacerlo. Doy las gracias sinceramente a la gente que me aceptó y apoyó en mi labor como el símbolo del estado”, dijo el monarca en su última tarea oficial como emperador.

Nuevo emperador

El reinado de Akihito termina a la medianoche, momento en que su hijo, el príncipe Naruhito, se convertirá en el nuevo emperador y su era comenzará.



Naruhito asumirá el Trono del Crisantemo en una ceremonia aparte el miércoles. Recibirá la espada y las joyas imperiales, así como sellos como prueba de su sucesión como 126to emperador del país, según las cuentas del palacio, que según los historiadores podría incluir figuras míticas hasta aproximadamente el siglo V.

Reparar el daño

Akihito, de 85 años, ha dedicado su periodo a reparar el daño causado a las víctimas por una guerra que se llevó a cabo en nombre de su padre, y a acercar a la distante monarquía con el pueblo.



Eso deja a su hijo Naruhito el primer emperador nacido tras la II Guerra Mundial libre en gran parte de la carga del legado bélico, lo que le permite buscar su propia tarea.



Naruhito ha dicho que en gran parte seguirá los pasos de su padre en cuando a pacifismo y compasión, pero que también espera buscar su propia labor, posiblemente en cuestiones relacionadas con el agua, que estudió en la Universidad de Oxford a principios de la década de 1980. Ese tema, el medioambiente o la resiliencia ante desastres podrían atraer más a sus súbditos, en su mayoría nacidos después de la guerra.