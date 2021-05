Imparable: fallecidos por coronavirus superan los 300,000 en India

NUEVA DELHI, India.— Este lunes, India superó las 300,000 muertes por coronavirus, número que crece a un ritmo imparable tras sumar los 100,000 en menos de un mes y que algunos especialistas consideran que podría ser incluso mayor.

Este rápido aumento de casos llega después de varias jornadas en las que el país ha registrado más de 4,000 muertes diarias, con 4,454 solo este lunes, lo que eleva el total de fallecidos hasta los 303,729, una cifra solo superada por Estados Unidos y Brasil.

El Ministerio de Salud indio destacó hoy sin embargo que el índice de mortalidad se encuentra en el 1.14 %, uno de los más bajos del mundo, y que cerca del 80 % de los fallecidos se reportaron en diez de las 36 regiones indias, encabezadas por el estado de Maharastra con 1,320 fallecidos en la última jornada.

Dr Gautam Harigovind has been working with our #COVID19 response team in #Mumbai since the first wave of coronavirus hit the country.

In this testimony, he shares what @MSF teams and other frontline health workers are experiencing fighting the pandemic. https://t.co/Iwze4d0rbH