Inundaciones y deslaves dejan 19 muertos en la India

Al menos 19 muertos y una decena de desaparecidos por las inundaciones y deslaves en la India

NUEVA DELHI, India.- Debido a las inundaciones y deslizamientos de tierra causados por las fuertes lluvias registradas en el estado de Kerala, al sur de India, al menos 19 personas fallecieron y cerca de una decena fueron reportadas como desaparecidas.

A Full Swing Search and Rescue Operation Going in Landslide Affected Area, Kokkayar, Idukki Dist, Kerala by 04 BN NDRF Arakkonam #KeralaRains #NDRF4U@NDRFHQ @satyaprad1@ANI@DDNational@ddmalayalam@pibchennai @PIBTvpm @KeralaSDMA @Indiametdept @CMOKerala pic.twitter.com/1KP8GjJ66y