TEHERÁN, Irán.- Iran Air, principal aerolínea iraní, anunció este domingo la cancelación de todos sus vuelos a Europa debido a las limitaciones impuestas por la propagación del coronavirus, que ha causado hasta ahora en Irán 194 muertos.

El Ministerio de Salud informó de que en las últimas 24 horas se han confirmado 743 nuevos casos de coronavirus, 49 de los cuales han fallecido, elevando la cifra global de contagiados en todo el país a 6,566, de los que 2,134 se han recuperado.

Debido a la extensión del coronavirus en Irán, los países vecinos cerraron sus fronteras y la mayoría de las aerolíneas internacionales suspendieron sus vuelos al país persa, cuya compañía aérea de bandera también se ha visto afectada.

Según un comunicado publicado en su página web, “debido a las restricciones impuestas por los países europeos, todos los vuelos de Iran Air a destinos europeos quedan suspendidos hasta nuevo aviso.”

La compañía, que operaba vuelos a catorce destinos europeos, indicó que mantiene consultas para intentar levantar esas restricciones y poder reanudar las líneas.

Suecia anunció por ejemplo hace ya una semana la suspensión temporal de los vuelos con Irán, una medida que afectaba a los seis vuelos semanales que unen Gotemburgo y Estocolmo con Teherán.

En cuanto a las fronteras, uno de los pocos pasos que fue reabierto para el tránsito de mercancías, el de Mehran con Irak, ha sido cerrado durante al menos una semana por decisión de las autoridades iraquíes.

El coronavirus ha golpeado con fuerza a Irán, que mantiene cerradas las escuelas y universidades y suspendidos todos los eventos culturales, deportivos y religiosos.

El Instituto Nacional de Investigación Médica informó hoy de la creación de un comité, integrado por 18 expertos, para dirigir el diagnóstico y el tratamiento de la Covid-19.

Irán ha recibido ayuda médica internacional para controlar la epidemia, pero las autoridades persas no dejan de recordar que la situación del país es más delicada debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos en 2018 tras retirarse del acuerdo nuclear.

.@realDonaldTrump is maliciously tightening US' illegal sanctions with aim of draining Iran's resources needed in the fight against #COVID19—while our citizens are dying from it.



The world can no longer be silent as US #EconomicTerrorism is supplanted by its #MedicalTerrorism.