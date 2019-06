Irán no planea desarrollar armas nucleares, asegura Ali Jamenei

TEHERÁN, Irán.- Irán no tiene planes de desarrollar ni usar armas nucleares, pero si decide hacerlo, Estados Unidos no podrá evitarlo ni hacer nada, advirtió hoy el líder supremo de la república islámica, el ayatolá Ali Jamenei, durante su reunión con el primer ministro japonés, Shinzo Abe.



Jamenei aseguró que Irán no posee ni producirá armas nucleares, ni mucho menos tiene la intención de desarrollarlas en el futuro, incluso ha emitido un decreto religioso para prohibirlas, según la agencia iraní de noticias FARS.



“He emitido una fatwa (decreto religioso) que prohíbe la producción de armas nucleares, pero deben saber que si buscáramos armas nucleares, Estados Unidos no podría hacer nada al respecto”, enfatizó.



Indicó que Estados Unidos no tiene la competencia para decir qué país debería o no poseer armas nucleares, porque Washington tiene miles de cabezas nucleares en su arsenal.



La advertencia de Jamenei fue trasladada a Abe, quien llegó la víspera a Teherán, en la primera visita de un jefe de gobierno japonés en más de 40 años, para ayudar a rebajar las tensiones entre Teherán y Washington.



El líder supremo reconoció los esfuerzos del primer ministro japonés para mediar entre Irán y Estados Unidos, pero aclaró que no tiene ninguna intención de hablar con el presidente estadounidense, Donald Trump, porque no confía en él.

Sr. @AbeShinzo con respecto a lo que mencionó del Trump. No tengo ningún respuesta para el mensaje de Trump. Digo algunos asuntos a usted, pero no tengo ningún respuesta para él. Porque no considero a Trump como una persona que merece intercambiar mensajes. pic.twitter.com/VVcxT0wBRL