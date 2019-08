Israel prohíbe la entrada a congresistas demócratas estadounidenses

JERUSALÉN, Israel. — Las congresistas demócratas Rashida Tlaib de Michigan e Ilhan Omar de Minnesota, no podrán entrar a Israel.

El gobierno israelí prohibió la entrada a las congresistas estadounidenses por estar a favor de un movimiento que propone boicotear productos israelíes, luego que el presidente Donald Trump tuiteó que recibirlas “mostraría gran debilidad” por parte de Israel.

Las legisladoras planeaban realizar un viaje a Israel.

Por su parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu asegurando que Israel “está abierto a todo tipo de crítica” pero no a quienes favorecen un boicot en su contra.



“Las congresistas Tlaib y Omar son activistas en la vanguardia de promover legislación para boicotear a Israel“, denunció Netanyahu.

Aseguró que el itinerario de las congresistas “revela que planeaban una visita con el único objetivo de fortalecer el boicot en nuestra contra y negar la legitimidad de Israel.”

Las dos legisladoras son fuertes críticas del trato de Israel hacia los palestinos. La familia de Tlaib emigró desde Palestina hacia Estados Unidos, por lo que Israel consideraría cualquier pedido de Tlaib para ir allá a visitar a familiares, aún por razones humanitarias.

It would show great weakness if Israel allowed Rep. Omar and Rep.Tlaib to visit. They hate Israel & all Jewish people, & there is nothing that can be said or done to change their minds. Minnesota and Michigan will have a hard time putting them back in office. They are a disgrace!