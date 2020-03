Japón aumenta medidas contra el coronavirus que hacen caer al Nikkei

TOKIO, Japón.- La Bolsa de Tokio retrocedió un 4.51 % este jueves debido a la preocupación de los inversores por el impacto en la actividad económica del llamamiento a la población de Tokio a permanecer en casa tras un aumento de los contagios de coronavirus.

El índice de referencia Nikkei cayó 882.03 puntos, el 4.51 %, hasta 18,664.60 unidades, por debajo de la barrera psicológica de los 19,000 enteros, que había recuperado en la víspera después de varias semanas y tras su mayor subida de puntos diaria en 30 años.

El Topix, que agrupa a la firmas de la primera sección, las de mayor capitalización del mercado bursátil japonés, retrocedió 25.30 puntos, un 1.78 %, hasta 1,399.32 unidades.

El piso de remates abrió a la baja y en los primeros diez minutos acumulaba pérdidas superiores al 3 %, por la preocupación ante un aumento de casos del SARS-CoV-2 en Japón, especialmente en Tokio.

La gobernadora de la capital japonesa, Yuriko Koike, pidió anoche a la población que trabaje desde sus casas si es posible y que se abstenga de hacer salidas innecesarias durante el fin de semana, un llamamiento a un semiencierro que disparó la preocupación por su impacto económico y una potencial expansión de la epidemia nacional.

Japan has not widely tested for the coronavirus. Its people are going about their lives, even crowding into clubs that had previous outbreaks. But now the country is warning of the risk of rampant infection. https://t.co/hEq922CyJQ