Se viste del "Joker", ataca a 17 pasajeros e incendia tren en Japón

JAPÓN.- Un hombre vestido con el disfraz del Joker apuñaló a varios pasajeros en un tren de cercanías de Tokio el domingo antes de iniciar un incendio, que hizo que la gente se apresurara a escapar y saltara por las ventanas, dijeron la policía y testigos.

El Departamento de Bomberos de Tokio dijo que 17 pasajeros resultaron heridos, incluidos tres de gravedad. No todos fueron apuñalados y muchos tenían heridas menores, dijo la agencia.

El atacante, identificado como un hombre de 24 años, fue arrestado en el lugar y estaba siendo investigado bajo sospecha de intento de asesinato, dijo NHK. Se desconocía por el momento el móvil de lo sucedido.

Nippon Television informó que el sospechoso le dijo a la policía que quería matar y ser sentenciado a pena de muerte, y que usó un caso anterior de apuñalamiento en trenes como ejemplo.

Los testigos le dijeron a la policía que el atacante vestía un atuendo brillante —una camisa verde, un traje azul y un abrigo morado— como el Joker de Batman o alguien que iba a un evento de Halloween, según la prensa local.

Funcionarios de la policía de Tokio dijeron que el ataque ocurrió dentro del tren Keio cerca de la estación de Kokuryo.

Imágenes de televisión mostraron a varios bomberos, policías y paramédicos rescatando a los pasajeros, muchos de los cuales escaparon por las ventanillas del tren para huir del agresor y el incendio.

A 24 year old man dressed in joker costume stabbed 10 people on a train in Tokyo before spraying acid on passengers and setting the carriage on fire pic.twitter.com/QZ6v9plDsC