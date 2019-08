HONG KONG, china. – Joshua Wong Chi-fung y Agnes Chou Ting, líderes del grupo Demosisto que promueven la “independencia de Hong Kong“, fueron detenidos por la policía local hoy viernes, informaron las autoridades.

En una rueda de presa, el superintendente en jefe de la sección de relaciones públicas de la policía, Tse Chun-chung, compartió con los medios la información.

“Incitar a otros a participar en reuniones no autorizadas”, “organizar reuniones no autorizadas” y “participar deliberadamente en reuniones no autorizadas”, fueron las causas de la detención de Wong.

Por otra parte, las causas de la detención de Chow fueron “incitar a otros a participar en reuniones no autorizadas” y “participar deliberadamente en reuniones no autorizadas”.

Joshua Wong Chi-fung y Agnes Chou Ting fueron liberados bajo fianza la tarde de este viernes tras salir de un tribunal de distrito en Hong Kong.

Las autoridades policíacas también informaron de la detención de Andy Chan Ho-tin, el jueves por la noche; lo detuvieron por disturbios y ataques contra efectivos policiales. Chan era el líder del Partido Nacional de Hong Kong, un grupo político declarado ilegal por el gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong.

El jefe de relaciones públicas de la Policía dijo que se han realizado investigaciones por los delitos cometidos durante las protestas y que desde anoche se han detenido a por lo menos siete personas, que también están relacionadas con el asedio a la sede del Consejo Legislativo de Hong Kong y otros incidentes violentos.

“Asumimos un enfoque de tolerancia cero respecto a los incidentes violentos y todos los arrestos se llevaron a cabo con base en evidencias suficientes”, aseguró Tse.