La policía turca dispersa a intérpretes del tema “Un violador en tu camino”

Cientos de mujeres se concentraron este domingo en el centro de Estambul, Turquía para entonar el himno feminista creado en Chile: “Un violador en tu camino”.

Más de trecientas mujeres asistieron a la reunión en el barrio de Kadiköy, en la capital turca para realizar el performance del grupo chileno Las Tesis que le ha dado la vuelta al mundo.

En cuanto terminó la interpretación del tema, elementos de la policía confiscaron los altavoces que estaban utilizando para la manifestación.

En ese momento, el grupo de mujeres repitió el tema en su versión original, en idioma español, aún sin equipos de audio disponibles.

"A Rapist in Your Way" song is in Turkish all shout out:"All around the world,you will never walk alone!We're here for the women who were murdered,raped,survived violence,Don't stop women,stop femicides!"