MANILA, Filipinas.- Este domingo, fueron desalojadas miles de personas de varias localidades al sur de Manila, ante la "inminente erupción" del volcán Taal, situado en una isla cercana la capital de Filipinas.

Este domingo, el Instituto de Vulcanología y Sismología de Filipinas subió del nivel 1 al 4, en una escala de 5, la alerta volcánica, tras el aumento de la actividad en el cráter y se generara una erupción de humo de un kilómetro de altura.

Las autoridades ordenaron el desalojo de los municipios de San Nicolás, Balete y Talisay, cercanos al volcán situado a 65 kilómetros al sur de Manila, confirmó el portavoz del Consejo Nacional de Reducción de Riesgo de Desastres, Mark Timbal.

Según datos de 2017, la población de estos tres municipios se situaría entre los 6,000 y los 10,000 habitantes.

LOOK: Taal Volcano spewing a giant ash column after the phreatic explosion recorded at 1:00 p.m. Video courtesy: Danny Ocampo pic.twitter.com/lhzE12jghY