Muere de un paro cardíaco el embajador de China en Israel

JERUSALÉN, Israel/ PEKÍN, China.- Fuentes oficiales informaron este domingo, que el embajador de China en Israel, Du Wei, apareció muerto en su residencia de Herzliya, al norte de Tel Aviv, a causa de un paro cardíaco.

La Policía israelí, que acudió al lugar del suceso esta mañana como parte de la investigación, confirmó más tarde el diagnóstico de los servicios de emergencia que no encontraron señales de violencia y apuntaron a una muerte natural.

Du Wei, de 57 años de edad, fue nombrado como embajador de Israel en febrero. Su último cargo antes de llegar al país había sido el de embajador de China en Ucrania, donde sirvió entre los años 2016 y 2019.

China había ganado peso en los últimos años en Israel y Pekín fue en 2018 el segundo socio comercial más importante.

Los vínculos económicos entre ambos países se aceleraron en la última década desde que establecieran relaciones diplomáticas en 1992.

Por su parte, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunying, lamentó este día la muerte del embajador Du Wei, quien fue encontrado sin vida este domingo en su casa en la ciudad de Herzliya, al norte de Tel Aviv.

