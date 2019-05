INTERNACIONAL.—Este lunes murió “Tam”, el último rinoceronte masculino de Sumatra cuya edad estimada era de 35 años. El rinoceronte falleció tras una prolongada enfermedad , confirmaron autoridades.

Fuentes del Departamento de Vida silvestre de Sabah, dijeron que la salud de “Tam” se deterioró en los últimos meses y el rinoceronte falleció rodeado de guardas dedicados y personal veterinario de la Alianza de Rinocerontes de Borneo que lo había cuidado desde 2008.

“Tam” fue capturado por un equipo de vida silvestre en agosto de 2008 cuando tenía aproximadamente 20 años.

Estuvo en un centro de atención administrada en la Reserva de Vida Silvestre Tabin de Sabah.

En su página web Internacional Rhino Foundation señaló que “los conservacionistas esperaban que ´Tam´ pudiera reproducirse naturalmente con ´Iman´, una hembra capturada en 2014, así como otra hembra rescatada, ´Puntung´, que tuvo que ser sacrificada en 2017″.

“´Tam´ no tenía esperma de alta calidad y ambas hembras tenían tumores que impidieron la concepción. Al no tener otra opción, los conservacionistas de Sabah recurrieron a la tecnología reproductiva avanzada e intentaron producir embriones mediante la fertilización in vitro que podría colocarse en rinocerontes sustitutos”, señaló.