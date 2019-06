“No se acerquen”, advierte Ali Jameneí a EE.UU.

TEHERÁN, Irán. – El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, calificó hoy de “engaño” la propuesta de negociaciones planteada por EE.UU. y aseguró que su nación no dará pasos para atrás, en su primera reacción después de que Washington anunciase sanciones contra él este lunes.

When U.S. failed to achieve their goals by pressuring, they said: negotiate with us in order to progress. Yes! We progress but without you. During Pahlavis you controlled everything & Iran moved backwards every day. You’re the reason behind Iranian nation’s backwardness [then].