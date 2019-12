SEÚL, Corea del Sur.- Un alto funcionario del régimen norcoreano respondió hoy a las últimas advertencias lanzadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, y subrayó que el país asiático no tiene “nada más que perder.”

Kim Yong-chol, que ha sido responsable de inteligencia del régimen y ha estado al frente del diálogo nuclear con Washington, rubricó hoy lunes un comunicado publicado por la agencia KCNA respondiendo a los comentarios realizados por Trump el fin de semana.

El sábado, después de que el embajador norcoreano ante la ONU, Kim Song, diera por roto el diálogo sobre desnuclearización, Trump explicó a los periodistas que Corea del Norte no debería tratar de interferir en las elecciones presidenciales de EU.UU. de noviembre próximo.

Kim Jong Un is too smart and has far too much to lose, everything actually, if he acts in a hostile way. He signed a strong Denuclearization Agreement with me in Singapore. He does not want to void his special relationship with the President of the United States or interfere…. https://t.co/THfOjfB2uE