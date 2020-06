BAGDAD, Irak. — Este jueves, se registró un nuevo ataque dentro de la Zona Verde de Bagdad, cerca de la embajada estadounidense, el tercero desde que Estados Unidos inició conversaciones con el nuevo gobierno iraquí.

Aún investigan quién fue el responsable del ataque, que no causó víctimas ni daños, pero Estados Unidos culpó a las milicias respaldadas por Irán por una rápida y reciente sucesión de ataques con cohetes contra la presencia estadounidense en Irak.

Los ataques representan un desafío clave para la administración del primer ministro Mustafa al-Kadhimi, cuyo gobierno ha prometido tomar medidas contra las milicias que atacan a objetivos estadounidenses. El ataque del jueves fue el tercero desde que se iniciaron conversaciones estratégicas la semana pasada.

The rockets that targeted the Monument of the Unknown Soldier in Baghdad aim to undermine our stability and future - this is unacceptable.



I will not tolerate rogue groups hijacking our homeland, to create chaos and fined excuses to maintain their narrow interests.