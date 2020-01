BAGDAD, Irak.- Al menos siete cohetes impactaron este domingo la base militar iraquí de Balad, a 80 kilómetros al norte de Bagdad, en la provincia de Salahudin, en el centro de Irak, donde se encuentran soldados estadounidenses, informaron medios internacionales.

JUST IN: Eight rockets have hit Iraq's Balad Air Base, wounding four Iraqi air force officers. Balad Air Base hosts US troops and foreign contractors. https://t.co/YY33DBuBlZ