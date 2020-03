ASSOCIATED PRESS. — Un grupo de cristianos estadounidenses se encuentra en cuarentena indefinida en un hotel en Cisjordania tras quedar expuestos al coronavirus.

Chris Bell, el pastor principal de la Iglesia 3Circle en Fairhope, Alabama, dijo que su grupo de 13 peregrinos llegó la semana pasada para lo que se suponía que sería un viaje de ensueño a Tierra Santa. Pero después de dos días de recorrer Jerusalén y Belén, se les notificó que posiblemente quedaron expuestos al virus después de que un grupo de turistas griegos que se alojaban en el mismo hotel dieron positivo. Las autoridades les ordenaron permanecer en su hotel indefinidamente.

“Estamos realmente tristes de que las cosas salieran así“, dijo Bell, quien señaló que el personal del hotel los ha tratado con gran hospitalidad, desinfectando habitaciones y entregando comida en bolsas de plástico.

Su grupo también permanece en contacto con las autoridades palestinas, israelíes y estadounidenses.

Thx for all the prayers, support & concern. It’s a tough situation but we are convinced God has a plan & that He will use all of this for our good & most importantly His glory. Please continue to pray for us.