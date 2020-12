Presidente de Irak: Visita del papa Francisco, mensaje de apoyo para los iraquíes

BAGDAD, Irak.- Este lunes, Barham Saleh, presidente de Irak, afirmó que la "histórica" visita que el papa Francisco realizará a Irak el 5 de marzo de 2021 es un mensaje para apoyar a la población y reafirmar la unidad de todos contra el extremismo.

His Holiness the Pope will visit Iraq in March 2021. The journey of Pope Francis to Mesopotamia- cradle of civilization, birthplace of Abraham, father of the faithful- will be a message of peace to Iraqis of all religions & serve to affirm our common values of justice & dignity