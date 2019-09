JERUSALÉN, Israel.- El presidente de Israel, Reuvén Rivlin, comenzará el próximo domingo las consultas con los partidos para elegir al candidato al que se encargará la formación de gobierno.



Con el 98 % de los votos escrutados, Beny Gantz, líder de la coalición de centro Azul y Blanco, se perfila como el ganador de las elecciones en Israel, con 33 escaños, y aventaja al partido derechista Likud de Benjamín Netanyahu ( 31 legisladores) por alrededor de 35,000 votos, con cerca de 55,000 aún por contabilizar.

En base a los apoyos obtenidos por el resto de los partidos, ninguna de las dos fuerzas más votadas podrá formar las coaliciones a las que hacían alusión antes de los comicios.

Ni el bloque de derechas con los ultraortodoxos al que apuntaba Netanyahu, ni el de partidos de centro y de izquierda que buscaba Gantz alcanzarían el mínimo necesario de 61 escaños para formar gabinete.

La alternativa sería un Gobierno de unidad que incluya al Likud y Azul y Blanco, aunque no está claro quién lideraría tal coalición y si Gantz aceptaría o no la presencia en el Ejecutivo de Netanyahu, con quien anticipó que no gobernaría en tanto se mantengan las acusaciones de corrupción en su contra.

Para elegir al candidato que lidere las negociaciones, Rivlin recibirá en su residencia a los representantes de los partidos que superaron el umbral del 3.25 % de los votos necesario para entrar en la Knéset (Parlamento israelí) y cada uno recomendará a un miembro electo de la cámara como primer ministro.

Esta mañana, Gantz consideró una maniobra política el llamamiento de Netanyahu a formar un Gobierno de unidad junto al Likud y los otros partidos de derecha e instó a constituir un Ejecutivo de unidad amplio y liberal, encabezado por él.

Rivlin, por su parte, felicitó a Netanyahu por abrir la posibilidad del gabinete de unidad y afirmó esta mañana que hará “todo lo que pueda para evitar otras elecciones generales”.

Tras las consultas con todas las formaciones, el presidente israelí -miembro del Likud, aunque enemistado con Netanyahu- encargará la formación del nuevo Gobierno al candidato con más opciones de hacerlo, para lo que tendrá un plazo de veintiocho días, que se podrá ampliar otras dos semanas.

Como ocurrió tras los anteriores comicios, las reuniones se transmitirán en directo desde la residencial oficial del presidente a través de distintas plataformas, para “promover la transparencia con los ciudadanos de Israel”.