Rescatan sano y salvo al multimillonario chino He Xiangjian

PEKÍN, China.- Este lunes, la prensa local dio a conocer que el multimillonario chino He Xiangjian, fundador de Midea, uno de los fabricantes de electrodomésticos más grandes del mundo, fue rescatado de un intento de secuestro mientras se encontraba en una de las villas de lujo que posee en el sur de China.

Según el rotativo South China Morning Post, He, de 77 años, fue secuestrado la tarde del domingo mientras veraneaba en su casa de Foshan, en la provincia china de Cantón, por una banda que utilizó explosivos para extorsionarlo.

No obstante, su hijo He Jianfeng, de 55 años, consiguió escapar de la villa, cruzar un río y llamar a la policía, que acabó por arrestar a cinco sospechosos a las 05:00 horas de este lunes (21:00 GMT del domingo).

Midea founder He Xiangjian was held hostage. Allegedly, at 17:33 on June 14, at Shunde Beijiao Junlan International Golf Living Village, A60.#China pic.twitter.com/tGSzhLAWdg