Restos del cohete Long March 5B caen en el Océano Índico

PEKÍN, China. — Restos del cohete de la agencia espacial china cayeron este domingo sobre las Maldivas, en el Océano Índico. La mayor parte del artefacto ardió en la reentrada, aseguró la agencia espacial.

An ocean reentry was always statistically the most likely. It appears China won its gamble (unless we get news of debris in the Maldives). But it was still reckless