Se estrella un avión de pasajeros en Afganistán; no hay sobrevivientes

KABUL, Afganistán.- Las autoridades informaron que este lunes se estrelló un avión de pasajeros al este de Afganistán, al parecer, todas las personas a bordo del aparato perdieron la vida.

We are following reports that an Ariana Afghan Airlines aircraft has crashed in Afghanistan. We are currently looking for more information.#Ghazni pic.twitter.com/mrGIjT7XyF