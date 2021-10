Sismo en Japón en vídeos; así se vivió el temblor

Se registró un sismo de magnitud preliminar 6.1 en Tokio, Japón, sin que las autoridades reportaran lesionados ni daños

TOKIO, Japón. — Este jueves, se registró un sismo de magnitud preliminar de 6.1 sacudió el área metropolitana de Tokio, Japón, sin embargo, las autoridades informaron que no había peligro de que ocurra un tsunami.

La Agencia Meteorológica indicó que el epicentro del terremoto fue en la prefectura de Chiba, al este de Tokio, a una profundidad de 80 kilómetros.

El sismo remeció los edificios, sin embargo, las autoridades no han reportado lesionados ni daños, hasta el momento.

La televisión local mostró imágenes del momento del terremoto e informó que los trenes de alta velocidad que entran y salen de Tokio se detuvieron momentáneamente.

A través su cuenta de la red social Twitter, el primer ministro japonés, Fumio Kishida, pidió a los ciudadanos tomar medidas de prevención y verificar la información más reciente que surja sobre el sismo.

Notable quake, preliminary info: M 5.9 - near the east coast of Honshu, Japan https://t.co/mCsnrWHQXr