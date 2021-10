Se registra un sismo de magnitud 6.5 en Taiwán

Se registra un terremoto de magnitud 6.5 en el noreste de Taiwán

PEKÍN, China.- Este domingo, se registró un terremoto de magnitud 6.5 en el condado de Yilan, en Taiwán, sin que hasta el momento las autoridades hayan reportado víctimas.

La Oficina Central de Meteorología de la isla informó que, el sismo ocurrió a 66.8 kilómetros de profundidad a las 13:11 hora local (05.01 GMT) en el municipio de Nan’ao, en Yilan.

Un poco más tarde, se sintió un segundo sismo en Datong, en el mismo condado, de magnitud 5.4 y a una profundidad de 67.3 kilómetros.

Hasta el momento, la oficina meteorológica no ha informado sobre el registro de daños materiales o de víctimas por el sismo.

Buildings shook in Taipei as an earthquake of magnitude 6.5 struck northeastern Taiwan. There were no reports of damage https://t.co/zsaRz8l2mm pic.twitter.com/uqtb9cetyt