PANMUNJOM, Corea del Sur. — Con sonrisas y apretones de manos, el presidente Donald Trump y su homólogo de Corea del Norte Kim Jong Un se reunieron el domingo en la zona desmilitarizada entre ambas Coreas, fuertemente fortificada, y acordaron reanudar las conversaciones sobre el programa nuclear norcoreano.



Ambos mandatarios caminaron posteriormente hacia suelo norcoreano y Trump se convirtió entonces en el primer líder estadounidense en pisar Corea del Norte. Ambos mandatarios posaron para los fotógrafos y otros medios de prensa.



“Una reunión maravillosa”, señaló Trump luego del evento con el líder norcoreano.

El encuentro, un acercamiento más entre las dos naciones técnicamente en guerra, marcó un regreso al contacto cara a cara entre los líderes desde que las conversaciones se interrumpieron durante una cumbre en Vietnam en febrero.



Trump señaló que las dos naciones acordaron reanudar las negociaciones nucleares en las próximas semanas. Sin embargo, persisten dudas importantes sobre el futuro de las negociaciones y la voluntad de Corea del Norte de renunciar a sus reservas de armas nucleares.



Mientras salía de Corea del Sur con dirección a Washington y terminaba su gira de cuatro días por Asia, Trump tuiteó sobre ser el primer presidente estadounidense en pisar Corea del Norte.

Leaving South Korea after a wonderful meeting with Chairman Kim Jong Un. Stood on the soil of North Korea, an important statement for all, and a great honor!