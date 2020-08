TOKIO, Japón.- Este lunes, el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, mantuvo una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que le agradeció su cooperación en iniciativas bilaterales y le explicó su decisión de abandonar el cargo.

La conversación de Abe con el titular de la Casa Blanca fue la primera que ha mantenido el primer ministro nipón con un líder extranjero desde que anunció su intención de renunciar por motivos de salud.

En rueda de prensa, Yoshihide Suga, portavoz del Ejecutivo, dijo que durante la charla telefónica, ambos líderes repasaron las iniciativas que han impulsado conjuntamente y trataron otros temas como la respuesta a la pandemia.

Abe y Trump también abordaron el tema de los ciudadanos nipones secuestrados hace décadas por el régimen de Corea del Norte, un asunto que sigue sin resolverse pese a ser una de las prioridades políticas del actual primer ministro nipón.

Abe, además, afirmó al presidente estadounidense que su sucesor seguirá trabajando en la misma línea para reforzar la alianza Japón-EE.UU., según recoge la cadena estatal nipona NHK.

Our partnership has made the Japan-U.S. relations more robust than ever before. My friendship and trust with you, Donald, means so much. I appreciate your friendship from the bottom of my heart.

“Nuestra colaboración ha hecho que las relaciones Japón-EE.UU. sean más robustas que nunca“, declaró hoy el primer ministro nipón a través de su cuenta oficial de Twitter, donde también agradeció los elogios que le dedicó Trump por la misma vía.

Just had a wonderful conversation with my friend, Prime Minister @AbeShinzo of Japan, who will be leaving office soon. Shinzo will soon be recognized as the greatest Prime Minister in the history of Japan, whose relationship with the USA is the best it has ever been. Special man!