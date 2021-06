Sri Lanka teme que vertido de petróleo sea ''catastrófico''

COLOMBO, Sri Lanka.- Este miércoles, el buque X-PRESS PEARL que transportaba productos químicos y que se incendió hace casi dos semanas en la costa de Sri Lanka se encuentra sumergido casi por completo tras comenzar a hundirse, lo que hace temer un vertido de petróleo con consecuencias catastróficas.

“El barco se ha hundido y solo la parte delantera se mantiene a flote, aunque también se va a hundir“, dijo el portavoz de la Marina esrilanquesa, el capitán Indika da Silva.

El X-PRESS PEARL, que transportaba unos 1,500 contenedores cargados con ácido nítrico y otros químicos, comenzó a hundirse esta jornada cerca de la costa occidental de la nación isleña.

Da Silva explicó que la principal preocupación de las autoridades en este momento es que se produzca una fuga de petróleo.

“Estamos haciendo todo lo que podemos para contener cualquier vertido“, afirmó.

The Sinking Vessel #XPressPearl is been towed away to deep waters by the salvage company with the support of the #Navy and other stakeholders involved. Images from just a few minutes ago. pic.twitter.com/NpvXXmUcVE