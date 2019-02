Terrorista intenta secuestrar un avión en Bangladés

DACA, Bangladés. (EFE).- Un avión de la aerolínea nacional Biman Bangladesh Airlines, con 134 pasajeros y 14 tripulantes a bordo, partió de Daca a primera hora de la tarde con dirección a Dubái, aunque antes debía hacer escala en el aeropuerto de Chittagong, en el sureste del país.

A passenger armed with a gun has tried to storm the cockpit in a failed bid to hijack Biman flight #BG147 flying from Dhaka in Bangladesh to Dubai via Chittagong. The gunman and two crew members are reportedly still on the aircraft. https://t.co/SjLquoHIOK pic.twitter.com/kYnZlZvk34

— Breaking Aviation News (@breakingavnews) 24 de febrero de 2019