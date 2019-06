Trump y Ebrard se saludan en los pasillos de la cumbre del G20

OSAKA, Japón.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, tuvo hoy un “encuentro amistoso” con el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, en los pasillos de la cumbre del G20 que se desarrolla en Osaka, según fuentes oficiales mexicanas.



Ebrard y el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, representan a México en la cumbre que se celebra en esta ciudad japonesa, después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador decidiera ausentarse de la cita.

Antes de que comenzara hoy la cumbre, Ebrard tuvo oportunidad de encontrarse con Trump. El jefe de la oficina del canciller mexicano, Fabián Medina, al incluir en su cuenta de Twitter una foto de ese saludo, lo calificó como un “encuentro amistoso.”



“La relación de México con nuestro vecino del Norte llegará a buen puerto en este encuentro“, tuiteó también Medina.

Ese contacto, agregó, es seguimiento del diálogo que hubo hace varias semanas en Washington entre representantes estadounidenses y mexicanos, estos últimos liderados por Ebrard, para evitar que la Casa Blanca impusiera nuevos aranceles a México.



Una fuente de la Casa Blanca acerca de este saludo, evitó hacer comentarios al respecto.



La negociación en la que participó Ebrard en Washington buscó cerrar un acuerdo entre los dos países para controlar la entrada en Estados Unidos de inmigrantes indocumentados desde la frontera de México.

Esa negociación implicó, entre otras cosas, la ampliación a toda la frontera común de un programa que obliga a los solicitantes de asilo en Estados Unidos a esperar en México hasta que haya una decisión de las autoridades estadounidenses sobre su petición, un proceso que puede tardar meses o años.

Bipartisan Humanitarian Aid Bill for the Southern Border just passed. A great job done by all! Now we must work to get rid of the Loopholes and fix Asylum. Thank you also to Mexico for the work being done on helping with Illegal Immigration – a very big difference!