Asteroide del 18 enero de 2022: trayectoria y calificación de la NASA

MÉXICO.- Este martes 18 de enero se dará el paso cercano de un asteroide que cruzará el espacio a 80.000 kilómetros por hora.

Este asteroide fue calificado por la revista Science Alert como el doble del tamaño que un rascacielos y la NASA lo describió como “potencialmente peligroso”.

El asteroide tiene un diámetro de 1,058 kilómetros y pasará a una distancia mínima de nuestro planeta de 0.13 unidades astronómicas.

FACT: There is no known threat from any asteroid for at least the next 100 years.



Our Planetary Defense Coordination Office constantly monitors potential threats from asteroids and other Near-Earth Objects. Follow @AsteroidWatch for updates. https://t.co/2Ym48RH37k