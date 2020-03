Asteroide pasará por la Tierra en Abril

PEKÍN.- Un grupo de astrónomos chinos descubrió recientemente un nuevo asteroide y predijo que pasaría cerca de la Tierra a finales de abril o principios de mayo.

El asteroide, nombrado 2020 DM4, lo descubrieron a fines de febrero.

"El DM4 2020 se está acercando a la Tierra. Estimamos que la distancia más cercana entre el asteroide y la Tierra sería de unos 7.35 millones de kilómetros. Tiene alguna amenaza potencial, pero no es necesario preocuparnos por eso", explicó Zhao Haibin, director del equipo de investigación del Telescopio de Observaciones de Objetos Cercanos a la Tierra del OMP.

Los astrónomos observaron en dirección a la constelación Leo en la noche del 26 de febrero con el Telescopio de Observaciones de Objetos Cercanos a la Tierra, ubicado en el distrito de Xuyi, en la provincia oriental china de Jiangsu. Luego descubrieron un objeto en movimiento tenue, cuya velocidad aparente es bastante diferente a la de los asteroides típicos del cinturón principal.

Los astrónomos chinos informaron su hallazgo al Centro de Planetas Menores de la Unión Astronómica Internacional (UAI). Después, otros once telescopios del mundo rastrearon y monitorearon el asteroide.

Basados en los datos de la observación global, los astrónomos determinaron la órbita del asteroide, y la UAI anunció este descubrimiento el 29 de febrero.

China se unió a la Red Internacional de Advertencia de Asteroides en febrero de 2018, y el OMP está impulsando que China construya su propia red de monitoreo. Sin embargo, la capacidad de China en el monitoreo y advertencia de objetos cercanos a la Tierra aún es limitada.

China necesita desarrollar telescopios más grandes para mejorar su capacidad.

