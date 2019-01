SíDNEY.- Un hombre falleció y dos personas resultaron heridas tras ser acuchilladas en Sídney. El sujeto robó dos vehículos, hirió a dos transeúntes y se suicidó ante la policía para evitar la detención.

“El sospechoso, de 24 años, se suicidó apuñalándose en el pecho cuando la policía lo rodeó”, indicó Mick Fitzgerald, comisario de Nueva Gales del Sur.

De acuerdo con la versión oficial, las autoridades le pidieron al conductor del vehículo que se detuviera. Sin embargo, éste huyó, chocó su automóvil y tras el accidente lo dejó abandonado. Después, robó un camión y se fugó nuevamente, pero volvió a chocar.

Algunos transeúntes trataron de atrapar al sospechoso, quien sacó un cuchillo y los hirió. Luego robó un taxi y como el chófer no puso resistencia, logró salir ileso del incidente.

Tras un fuerte operativo las autoridades interceptaron al taxi y acorralaron al sospecho para detenerlo. Ante las miradas atónitas de los presentes el hombre salió del vehículo y se apuñaló, muriendo en ese lugar.

“Era un persona conocida por la Policía sufría problemas mentales, pero no contaba con un extenso registro de antecedentes”, señaló Fitzgerald.

Las autoridades australianas descartaron un atentado terrorista.

A major police operation is underway in multiple locations across Sydney after a truck crashed, a taxi was carjacked, at least one person was stabbed and another is presumed dead. https://t.co/sE5L7I5lum pic.twitter.com/hIsF61id92

— The Courier-Mail (@couriermail) January 4, 2019