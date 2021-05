Ataque israelí derriba en Gaza una torre de agencias de noticias (vídeo)

The New Yor Times y otros medios internacionales reportaron que un ataque israelí hoy sábado arrasó con un edificio que albergaba a las oficinas de la cadena de noticias Al Jazeera y la Agencia AP, más otros medios de comunicación que tenían base en el lugar.

Breaking News: Israel destroyed a high-rise tower in Gaza City that housed media outlets including the Associated Press and Al Jazeera. Here’s the latest. https://t.co/NS8TTFKkQb

“El ejército advirtió al propietario del edificio donde está la oficina de AP que los locales serían tomados como blanco” de un bombardeo, escribió en Twitter un periodista de la agencia de noticias, poco antes del ataque.

“Un ataque israelí ha destruido el edificio que alberga las oficinas de AP en Gaza”, dijo en Twitter Jon Gambrell, periodista de la agencia de noticias.

Periodistas de la agencia AFP vieron cómo la torre de 13 pisos se venía abajo tras ser alcanzada por varios misiles.

La cadena de televisión Al Jazeera confirmó en Twitter que sus oficinas estaban en este edificio y retransmitió en directo las imágenes que muestran cómo la torre se viene abajo y queda reducida a una montaña de escombros.

El ejército israelí fue contactado por la AFP pero no emitió ninguna declaración al respecto.

“Puede ser que haya bombas que caigan en nuestro edificio. Hemos corrido por las escaleras, desde el piso 11 y ahora estamos mirando el edificio desde lejos. Esperamos que el ejército se retracte”, escribió en Twitter Fares Akram, corresponsal de la AP en Gaza, antes del ataque.

And now bombs could fall on our office. We ran down the stairs from the 11th floor and now looking at the building from afar, praying Israeli army would eventually retract. https://t.co/WU2eLEX7kn