Ataque racista en Miami Beach: “Los latinos apestan”

Un trabajador cubano sufrió un par de ataques racistas en una tienda de autorservicio de Miami Beach, Estados Unidos. La presunta atacante también sería de origen extranjero.

Según el testimonio del joven, publicado por medios locales, la mujer que lo atacó intentó servirse aderezos en vasos desechables los cuales tienen precio, el cual se negó a pagar.

“Por el sistema de puntos que tiene la tienda le correspondía un hot dog gratis. Pero se acercó a la máquina de refrescos congelados y tomó dos vasos para poner los aderezos que necesitaba para el hot dog. El problema vino cuando le dije que llevarse los vasos costaba 99 centavos, ahí se molestó y comenzó a ofender”, explicó el joven.

Fue entonces que la mujer comenzó a gritar insultos: “los latinos apestan”, “vuelvan a sus países“, dijo. Además, le dijo al trabajador que su “madre es una prostituta colombiana” e hizo señales obscenas.

“Cuando le dije que no era americana, me contestó que ella era de una cultura superior, que se sentía como una americana”, dijo el sujeto, quien trabaja en un Seven Eleven, ubicado en la Avenida Washington de Miami Beach.

La mujer dejó la tienda entre insultos. El vídeo tomado por el empleado se hizo viral. Sin embargo, la mujer regresó a la tienda días después y atacó nuevamente al joven.

Te puede interesar: