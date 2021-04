“Ataque terrorista” en París

Asesinan de una cuchillada a una agente de policía

PARÍS (AP).— Una mujer policía francesa murió acuchillada ayer dentro de su comisaría cerca del castillo de Rambouillet, en las afueras de París, y el atacante murió abatido a tiros por agentes en el lugar. Los fiscales abrieron una investigación por terrorismo en relación con el homicidio.

La identidad y el motivo del agresor no estaban claros de momento, informó un vocero de la policía nacional a The Associated Press. La mujer policía era empleada administrativa de la estación y tenía 49 años de edad.

La Fiscalía Nacional Antiterrorista informó que abrió una investigación por el asesinato de una autoridad pública y su posible relación con un grupo terrorista.

El atacante falleció como consecuencia de los disparos recibidos durante su arresto, precisaron medios locales.

Más tarde se informó que la policía francesa detuvo ayer a tres personas relacionadas con el individuo tunecino que asesinó a cuchilladas a la agente.

Esas tres personas, cuya identidad no trascendió, están bajo custodia policial por las próximas 24 horas con el objetivo de que los agentes obtengan más información sobre el ataque.

La Fiscalía antiterrorista investiga los hechos sucedidos en Rambouillet como un posible ataque de motivaciones islamistas.