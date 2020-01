Tremendo susto se llevó una mujer que estaba parada frente a la puerta dentro de un tren en movimiento cuando, repentinamente, un hombre trepó al vagón para arrebatarle su bolso y bajar corriendo.

Los hechos ocurrieron en la India y fueron captados gracias a las cámaras de seguridad instaladas dentro del vagón.

Medios locales afirman que todo ocurrió durante la noche durante un viaje hacia la ciudad de Bombay.

En el vídeo se puede ver a la mujer mirando el camino por la puerta abierta cuando un hombre logra entrar al vagón y le quita su bolsa a la señora, faltó muy poco para que, durante el breve forcejeo, la mujer fuera sacada del tren en movimiento.

Indrayani Pune to Mumbai between Mumbra to thane ( Mumbra tunnel) pls look into the matter as it’s every day problem @Central_Railway @rpfcr @RailMinIndia @PiyushGoyalOffc @RailwaySeva @_JAINMITESH @ pic.twitter.com/uS5zVkCtUI