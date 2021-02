Audio: Piloto de American Airlines reporta OVNI en Nuevo México

MÉXICO.- Un piloto de American Airlines que viajaba desde Cincinnati a Phoenix reportó por radio el avistamiento de un OVNI en Nuevo México, el pasado domingo por la tarde.

El piloto del vuelo 2292 dijo a la una de la tarde de ese día que un OVNI volaba encima de ellos. La transmisión grabada por Steve Douglass en su blog, Deep Black Horizon, muestra el audio del momento, cuya autenticidad fue confirmada por American Airlines a Fox News.

“Odio decir esto, pero parecía un objeto cilíndrico largo que casi parecía un tipo de misil de crucero moviéndose muy rápido. Pasó por encima de nosotros”.

En un comunicado enviado por la aerolínea a Fox News, dijeron lo siguiente:

“Luego de un interrogatorio con nuestra tripulación de vuelo y la información adicional recibida, podemos confirmar que esta transmisión de radio fue del vuelo 2292 de American Airlines el 21 de febrero. Para cualquier pregunta adicional sobre esto, le recomendamos que se comunique con el FBI”.

El vuelo estaba a 37 mil pies cuando ocurrió el avistamiento y el Centro de Albuquerque no respondió porque el tráfico aéreo local interfirió. El vuelo aterrizó en Phoenix, Arizona.

En el mundo hay muchos seguidores de la historia y de la información de los objetos voladores no identificados (OVNI), por esta razón la Agencia Central de Inteligencia (CIA) liberó algunas publicaciones sobre el tema en abril pasado.

La primera vez que estos archivos se liberaron fue en 1978 y son parte de una década de investigación de los UFO, de 1940 a 1950.

Entre ellas está el caso de Roswell en Nuevo México, uno de los que causó mayor revuelo mediático y que ocurrió el 2 de julio de 1947.

CIA never shies away from a challenge, even when they seem…otherworldly. #StayHome and learn more about CIA's investigations into UFOs.https://t.co/OI2kH1UoLP pic.twitter.com/vSvgXVbG8a