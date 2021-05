Aumenta la cifra de víctimas en Colombia

En las protestas ya hubo 24 muertos

BUCARAMANGA (AP).— Un saldo de 24 personas fallecidas ya dejaron las jornadas de protesta en Colombia, según informó ayer la Defensoría del Pueblo, entidad estatal encargada de velar por los derechos humanos.

En 11 de esos casos el reporte señala como presuntos responsables a integrantes de la policía nacional.

La mayoría de las muertes se registraron en el departamento del Valle del Cauca, al suroeste del país, donde fallecieron 17 personas en medio de una escalada de violencia.

Las denuncias ciudadanas y de ONG apuntan a un alto índice de represión policial, mientras que el gobierno atribuye la violencia a grupos criminales infiltrados en las movilizaciones cívicas.

La comunidad internacional hizo un llamado al gobierno colombiano para que se garantice el derecho a la protesta, condenó los actos de violencia e instó al diálogo.

En una semana de protestas el Ministerio de Defensa ya reportó 846 personas lesionadas, 540 policías y 306 civiles, mientras que la Defensoría advierte al menos 85 personas reportadas como desaparecidas.

Las cifras serían mayores según la organización no gubernamental Temblores, que documenta los abusos policiales en el país y contabilizó 31 muertos, 1,443 casos de violencia policial y 10 casos de presunto abuso sexual.

Ayer se cumplió el octavo día consecutivo de manifestaciones en las principales ciudades del país en reclamación del cese del abuso policial y el establecimiento de políticas sociales que ayuden a la población en medio de la crisis económica derivada de la pandemia.

Las protestas siguen pese a que el presidente Iván Duque retiró la reforma tributaria, la razón por la que se convocaron las primeras manifestaciones el 28 de abril, y propuso un diálogo con la ciudadanía y los diferentes sectores políticos.

“Qué clase de voluntad de diálogo es cuando no se garantiza el derecho a la protesta pacífica. Quién le va a creer (al presidente) cuando no ha tomado la decisión de desmilitarizar las ciudades colombianas, cuando salimos a marchar y lo primero que pasa es que llegan a reprimirnos”, se preguntó a The Associated Press la líder estudiantil Jennifer Pedraza, quien se manifestaba en las calles del centro de Bogotá.