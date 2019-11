Aumenta la represión

Piñera anuncia medidas ante las graves protestas

SANTIAGO (AP).— El presidente Sebastián Piñera anunció ayer una serie de medidas para “reforzar el orden público” al cumplirse 21 días de un estallido social sin precedentes, mientras recrudecen las protestas en todo Chile y se reproducen las manifestaciones, barricadas y violencia en el barrio acomodado de Providencia, en Santiago.

Las protestas tienen apenas dos días de haber alcanzado a las áreas de clase alta de la ciudad.

Las barricadas ardían en torno a la zona de Los Leones, cerca del icónico centro comercial de Costanera Center, donde centenares de personas enfrentaban gases lacrimógenos que llenaban el ambiente y los carros lanza aguas de los carabineros hacían de nuevo acto de presencia.

Las barricadas impedían el paso de muchos vehículos en uno de los sectores con más tráfico de la capital. Varios comercios fueron saqueados y encapuchados dispersados con grandes chorros de agua.

Un poco más arriba, en el barrio aún más adinerado de Vitacura, las protestas se reproducían con un tono mucho más pacífico.

Las manifestaciones se fortalecieron tras los anuncios realizados más temprano por el presidente chileno.

“Queremos anunciar hoy en día una agenda para fortalecer el orden público y para resguardar mejor la seguridad ciudadana”, informó sorpresivamente el mandatario. Agregó que con esta agenda busca que “Chile pueda superar estas difíciles tres semanas y reencontrarnos con la paz social, con el progreso y con la unidad entre todos los chilenos”.

Las medidas incluyen una ley anti saqueos, el avance de un proyecto en el Congreso contra los manifestantes encapuchados, la creación de un equipo especial de abogados para perseguir los delitos contra el orden público, el reforzamiento de la vigilancia aérea y la mejora de la inteligencia policial para prevenir y combatir la delincuencia, el vandalismo, el terrorismo y el narcotráfico.

El mandatario también convocó a un Consejo de Seguridad Nacional.

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, que asumió hace 11 días, logró destrabar un proyecto de reforma tributaria atascado hace un año en el Congreso por el rechazo de la oposición y que recaudará 2,000 millones de dólares. Hasta hoy el esquema contemplaba una recaudación anual de 500 millones de dólares.

Además el senador opositor Ricardo Lagos Weber afirmó que, entre otros impuestos, habrá uno se aplicará a las propiedades con un valor comercial superior a un millón de dólares. Su colega Carlos Montes agregó que de ahora a marzo se analizarán excepciones tributarias, para “hacer correcciones de fondo”.

El 18 de octubre un alza en la tarifa del metro detonó incendios y ataques en la mayoría de sus estaciones que dieron paso a multitudinarias protestas y saqueos en todo el país en demanda de mejoras en la educación y la salud hasta la reforma del sistema de pensiones.

Para calmar los ánimos Piñera ofreció un paquete de leves mejoras sociales —que deben ser aprobadas por el Congreso— y propuso rebajas en los millonarios sueldos de los congresistas y un alza en los impuestos de quienes ganan más de 11,000 dólares al mes, pero no logró atenuar las protestas.

Hasta el momento las manifestaciones han dejado al menos 20 muertos y más de 10,000 detenidos, informó el miércoles el director general de la policía, Mario Rozas.

Analistas evaluaron que la iniciativa anunciada el jueves podría exacerbar las movilizaciones.

El anuncio de Piñera “refuerza la percepción de que el presidente no está en contacto con las demandas de los ciudadanos y que su gobierno ve a los manifestantes como criminales. Tomar esta posición en un contexto de mayor represión y violencia es probable que alimente más movilizaciones”, dijo a The Associated Press Jenny Pribble, profesora asociada de ciencias políticas en la Universidad de Richmond, Estados Unidos.

“Yo creo que es una pésima señal en un momento muy complejo que está viviendo el gobierno”, valoró Germán Silva, académico y analista político de la Universidad Mayor de Chile.

Silva indicó que las declaraciones públicas de Piñera han coincidido con mayores manifestaciones de violencia en las calles, como las registradas la víspera en el barrio acomodado de Providencia donde fueron saqueados farmacias, negocios, bancos y sucursales de fondos provisionales.

Anunciar un Consejo de Seguridad Nacional, así como cuando se decretaron el estado de excepción y el toque de queda, “se va a entender como una provocación fuerte porque es recurrir a instancias que si bien están en la institucionalidad… evocan al gobierno militar” de 1973 a 1990.

Acusa a los militares

La familia del ecuatoriano Romario Veloz Cortez, fallecido a causa de un disparo al inicio del estallido social que vive Chile, aseguró ayer que los militares son los culpables de la muerte del joven y denunció “desamparo” por parte del gobierno chileno.

Pruebas

“Estamos convencidos de que fueron los militares. Hay muchos vídeos” en los que se aprecia el momento del disparo, dijo su madre, Mary Cortez.