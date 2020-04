Aún faltan seis semanas

Llega a 650 cifra de fallecimientos por el coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO (EFE y El Universal).— En México aumentaron ayer sábado a 650 los fallecimientos por la Covid-19, con 104 nuevos decesos respecto a los 546 del día anterior, y a 7,497 los casos de contagios motivados por esta enfermedad, 622 más que los del reporte del día anterior, informaron las autoridades sanitarias.

Los 104 fallecimientos registrados en las últimas 24 horas colocaron a esta jornada como la más alta en decesos y es la primera en que se rebasa el centenar de muertes en un día. Fue el 18 de marzo cuando se registró la primera muerte por coronavirus en este país.

Los 7,497 casos confirmados por laboratorio representan un aumento de 9.1% respecto de los 6,875 contagios que se tenían el viernes, conforme a las cifras presentadas en el informe técnico diario en el Palacio Nacional de la capital.

Las autoridades informaron de 12,369 casos sospechosos, 29,301 negativos y 49,167 personas estudiadas.

Del total de casos confirmados, 4.731 (63.11%) los calificaron de leves y 2.766 (36.89%) han requerido hospitalización.

Se apuntó que Ciudad de México con 2,299 casos es la entidad con más casos, seguida, en ese orden, por Estado de México, Baja California, Sinaloa y Puebla, mientras que Colima (10), es el estado con menos casos.

En conferencia, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, explicó que existen zonas metropolitanas, como el Valle de México, Guadalajara, Cancún, Tijuana, Mexicali y Culiacán, “con una mayor velocidad de transmisión del virus, debido a una mayor tasa de población”.

El funcionario señaló que el pico máximo de la enfermedad se espera dentro de dos semanas.

Recordó que “falta tiempo para esta epidemia y tenemos que conservar el ánimo, la fuerza, la claridad mental y espiritual para mantenernos todos unidos”.

“Nos faltan seis semanas de esta epidemia y las vamos a enfrentar con éxito sin mantenemos el espíritu y el buen ánimo”, apuntó López- Gatell después de responder a una pregunta sobre los ataques de algunos gobernadores y de un locutor de una televisora.

López-Gatell no quiso entrar en polémica ni con el comentarista ni con la cadena de televisión, y dijo que las cifras y datos que presentan son los recabados por todas las oficinas sanitarias del país y él simplemente se dedica a presentarlas al auditorio, y pidió no hacer más grande la polémica.

“Es extremadamente importante el tener serenidad, no es raro, ni sorprendente que se exalten los ánimos en estos tiempos porque es una condición humana, pero hay que procurar que no ocurra”, sostuvo. Es normal que ante una situación como la actual haya quienes sientan miedo y se pongan agresivos, pero no debe pasar, agregó.

Las autoridades señalaron que del total del municipios en el país, que es 2,457, el total de municipios con al menos un caso confirmado es de 525; es decir, el 21.36%. En las próximas semanas México entrará en la Fase 3.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, a través un vídeo difundido en sus redes sociales, lamentó ayer los comentarios que el conductor de noticias realizó el viernes durante la emisión nocturna de su noticiario.

“Creo que se equivocó mi amigo Javier Alatorre anoche que llamó a no hacerle caso al doctor Hugo López-Gatell, creo que fue una actitud no bien pensada, porque Javier es una persona buena y creo que cometió un error, como cometemos errores todos”, comentó.

Quintana Roo

La Secretaría de Salud de Quintana Roo informó que la cifra de contagios por coronavirus en el estado ascendió a 317 y un total de 32 personas fallecidas.

Aún en estudio

La titular de la institución, Alejandra Aguirre, reportó que 191 casos permanecen en estudio y que a 510 personas les fue descartada la enfermedad.

Los contagiados

De los contagiados, 128 están bajo aislamiento domiciliario, 85 permanecen hospitalizados y 72 fueron dados de alta.

Síguenos en Google Noticias