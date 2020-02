Autor del ataque terrorista en Londres acababa de salir de prisión

LONDRES.- El autor del ataque terrorista registrado esta tarde en el sur de esta capital salió la semana pasada de prisión; tras cumplir menos de la mitad de una condena de tres años, por 13 cargos de ofensas terroristas.

Sudesh Amman, de 19 años de edad y oriundo de Harrow, estaba obsesionado con las armas blancas y con realizar un ataque con cuchillo o ácido mientras conducía una motoneta, según publica Daily Mail.

Su encarcelamiento obedeció a que compartió propaganda de Al Qaeda en un grupo de WhatsApp integrado por miembros de su familia.

En diciembre de 2018 se declaró culpable de posesión y distribución de documentación terrorista, por lo que fue condenado a tres años y cuatro meses de prisión. Sin embargo, salió a mediados de enero tras cumplir los requisitos fijados al respecto por la ley británica.

A pesar de ello, las autoridades quedaron preocupadas por su conducta y lo mantuvieron bajo vigilancia hasta que en la tarde de este domingo, vistiendo un chaleco similar al que usan los atacantes suicidas, lesionó a tres transeúntes del sureño barrio londinense de Streatham.

De los tres atacados un hombre se encuentra en condición grave en un hospital, mientras las otras dos heridas se encuentran sin mayores problemas ya que sus lesiones fueron leves.

El objetivo de Amman fue informado por su novia, a quien había solicitado, ya en prisión, matar a sus padres pues no eran creyentes del Islam, además que le transmitió su intención de convertirse en mártir.

Además, en chats de Skype con su familia, dijo que planeaba un ataque terrorista en Queensbury.

El primer ministro Boris Johnson en un tuit agradeció la pronta respuesta de los servicios de emergencia, afirmó que sus pensamientos estaban con los heridos y anunció que mañana dará nuevos lineamientos para el sistema responsable de tratar con ofensores terroristas.

Thank you to all emergency services responding to the incident in Streatham, which the police have now declared as terrorism-related. My thoughts are with the injured and all those affected.