Autoridades de California niegan posibilidad de más sobrevivientes del incendio de un barco

LOS ÁNGELES.- Las autoridades estadounidenses descartaron este martes que haya más supervivientes, además de los 5 rescatados, tras el incendio y posterior hundimiento de un barco de buceo en la costa de California, lo que de confirmarse supondría un total de 34 víctimas mortales, de las que solo se han encontrado 20 cadáveres.

“No hay señales adicionales de nuevos supervivientes”, dijo en una rueda de prensa Monica Rochester, comandante de la Guardia Costera de Los Ángeles-Sector Long Beach.

La comandante explicó que los equipos de salvamento trabajan con la presunción de que ninguno de los 14 pasajeros de la embarcación; que aún no han sido localizados, sobrevivió al accidente.

Por ese motivo, Mónica Rochester avanzó que; a partir de ahora, las labores se centrarán más en recuperar los cadáveres de las víctimas que siguen desaparecidas, en lugar de buscar a posibles supervivientes.

"The Coast Guard has suspended it's search efforts" Capt. Monica Rochester announcing there have been no additional signs of distress or debris. Authorities also saying the majority of the passengers were from Santa Cruz, CA and the Bay Area. 17-60 years old