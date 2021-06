Avanzan negociaciones para restaurar el acuerdo nuclear con Irán

VIENA, Austria. — Este domingo, Irán y potencias mundiales reanudaron las negociaciones para tratar de restaurar el acuerdo de 2015 según el cual el gobierno iraní limitaría sus actividades nucleares a cambio del levantamiento de sanciones en su contra.

Es la primera reunión para tal fin que se realiza desde que el sector de línea dura ganó las elecciones en Irán la semana pasada.

Diplomáticos de alto nivel de China, Alemania, Francia, Rusia y Gran Bretaña se reunieron en un hotel en Viena después de varias semanas de negociar un posible regreso al acuerdo.

The Joint Commission of #JCPOA will meet on Sunday, June 20. It will decide on the way ahead at the #ViennaTalks. An agreement on restoration of the nuclear deal is within reach but is not finalised yet.