Quiso humillar a su exesposa y arrojó 80,000 centavos de "manutención"

ESTADOS UNIDOS.- Avery Sanford tiene 18 años y estaba a días de graduarse de una escuela secundaria en Virgina cuando su padre, que estaba separado de la familia, llegó al jardín y vació un remolque con 80 mil centavos, el último pago de la manutención

“Mi mamá salió y le dijo: '¿Qué estás tirando en mi jardín?”, narró la joven al medio WTVR . “Ella no sabía quién era hasta que él gritó: “Es su pago final de manutención de los hijos”.

Enojada por la reacción de su padre, la joven y varios de sus amigos recogieron los miles de centavos y se preguntaron qué deberían hacer. Había 80 mil de ellos, que sumaban 800 dólares (15,972 pesos mexicanos).

La adolescente y su papá no habían hablado durante años. Aun así, dijo, la agresión detrás de su decisión de pagar la manutención de sus hijos con 80, 000 centavos le dolió.

"No es sólo mi madre a quien intenta avergonzar". "También somos mi hermana y yo, y es bastante molesto que no lo haya considerado antes de hacerlo. Es realmente hiriente y dañino para sus hijos cuando hace cosas así. No importa si son jóvenes o adultos; las acciones de tus padres siempre tendrán algún efecto en ti", expresó.