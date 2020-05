Avión con 107 pasajeros se estrella en Karachi, Pakistán (vídeos)

KARACHI. — Un avión de pasajeros con 107 personas a bordo se estrelló el viernes en las inmediaciones del aeropuerto internacional de la ciudad portuaria paquistaní de Karachi, después de una aparente falla de una turbina antes del aterrizaje.

El alcalde Wasim Akhtar dijo que al menos cinco o seis casas fueron destruidas en el desplome del vuelo doméstico operado por de la aerolínea estatal Pakistan International Airlines (PIA). No se supo de inmediato cuántas víctimas hubo en el área, un vecindario abarrotado en el borde del aeropuerto.

Primero se informó que todos los ocupantes de la aeronave murieron, pero dos funcionarios de la aviación civil paquistaní, que pidieron permanecer anónimos, dijeron que al menos hubo dos sobrevivientes.

Las televisoras locales informaron por su parte que tres personas sentadas en la primera fila del avión sobrevivieron y transmitieron imágenes de un hombre en una camilla que identificaron como Zafar Masood, director del Banco de Punjab.

