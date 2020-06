Avioneta se estrella en EE.UU, muere una familia y el piloto

La familia que se transportaba en la aeronave se dirigía a un funeral

GEORGIA.— Un pequeño avión se estrelló el viernes en una zona rural del estado de Georgia (EE.UU.), el accidente provocó la muerte de cinco personas, el piloto y cuatro miembros de una familia de Florida que viajaban a un funeral en Indiana.

Entre los pasajeros dos de los fallecidos eran menores de edad (tenían 6 y 4 años de edad).

PUTNAM COUNTY PLANE CRASH



Putnam County Sheriff Howard Sills says there are no survivors after a small plane crash in the area of Highway 44 and Tanyard Road. He says there are at least two bodies.



Photo Credit: Micheal Eldredge (Facebook) pic.twitter.com/fDvHX5QN3s — Rahul Bali (@rahulbali) June 5, 2020

El sheriff del condado de Putnam, Howard Sills, informó que nadie sobrevivió al accidente registrado a 161 kilómetros (unas 100 millas) al sureste de Atlanta.

Asimismo, Howard indicó que las víctimas fueron identificadas como Larry Ray Pruitt, de 67 años, de Morriston, Florida; Shawn Charles Lamont, 41, de Gainesville, Florida; su esposa Jody Rae Lamont, de 43 años; y sus dos hijos, Jayce, de 6 años, y Alice, de 4 años.

Putnam County Sheriff Howard Sills has provided a picture of a plane wreck moments after it crashed in Eatonton earlier today. Sills confirms there were no survivors of the crash. Our thoughts and prayer go out to family and loved ones. ❤️

Read more here: https://t.co/QMN3BxugKY pic.twitter.com/e0EusTcbZ8 — WGXA (@WGXAnews) June 5, 2020

La aeronave, un Piper PA31-T, despegó desde la ciudad de Williston, Florida con rumbo a Newcastle, Indiana.

Tracy Carter, residente de Milledgeville, comentó a un medio local que vio un avión rodeando el área y luego se incendió. Partes del avión volaron y finalmente aterrizó en un campo cercano al momento se escuchó un fuerte estallido.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte están investigando la causa del siniestro.- Con información de RT en Español y El Imparcial.

PA-31 Piper NAJAHO nN 135VE involved in crash flipped upside down suggests single engine failure of a twin engined aircraft led to loss of airspeed & control pic.twitter.com/KzewYcD58e — Simon Gunson (@SimonGunson) June 6, 2020

