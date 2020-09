Aylan Kurdi: a cinco años de la trágica foto que cimbró al mundo

BERLÍN (AP) — La tía de Aylan Kurdi, el niño de tres años cuyo ahogamiento hace cinco años le dio un rostro a la crisis de refugiados sirios, llamó al mundo a ayudar a los migrantes y no permitir más muertes en el Mediterráneo.

Tima Kurdi les dijo a reporteros en la ciudad alemana de Regensburg que “aunque no pude salvar a mi familia, salvemos a otros que lo necesitan”.

